В Марокко случилось мощное землетрясение. Игроки национальной сборной в безопасности

В Марокко случилось мощное землетрясение магнитудой в 6,8 баллов. В результате катаклизма погибло около 630 человек.

Эпицентр землетрясения находился в 75 киллометрах от крупного города Марракеш. В Старом городе (район) который является Всемирным наследием ЮНЕСКО, разрушилось несколько зданий, по сведениям очевидцев.

Национальная сборная Марокко в безопасности, так как базировалась в городе Агадир. Сейчас команда продолжает готовится к матчу с Либерией в 300 киллометрах от Марракеша.