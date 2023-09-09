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В Марокко случилось мощное землетрясение. Игроки национальной сборной в безопасности

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Уже 630 погибших

В Марокко случилось мощное землетрясение. Игроки национальной сборной в безопасности

Фото: @EnMaroc

Новина українською

В Марокко случилось мощное землетрясение магнитудой в 6,8 баллов. В результате катаклизма погибло около 630 человек.

Эпицентр землетрясения находился в 75 киллометрах от крупного города Марракеш. В Старом городе (район) который является Всемирным наследием ЮНЕСКО, разрушилось несколько зданий, по сведениям очевидцев.

Национальная сборная Марокко в безопасности, так как базировалась в городе Агадир. Сейчас команда продолжает готовится к матчу с Либерией в 300 киллометрах от Марракеша.

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В статье: Марокко
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Источник:
aljazeera.com

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