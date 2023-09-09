В Марокко случилось мощное землетрясение. Игроки национальной сборной в безопасности
Уже 630 погибших
Фото: @EnMaroc
В Марокко случилось мощное землетрясение магнитудой в 6,8 баллов. В результате катаклизма погибло около 630 человек.
Эпицентр землетрясения находился в 75 киллометрах от крупного города Марракеш. В Старом городе (район) который является Всемирным наследием ЮНЕСКО, разрушилось несколько зданий, по сведениям очевидцев.
Национальная сборная Марокко в безопасности, так как базировалась в городе Агадир. Сейчас команда продолжает готовится к матчу с Либерией в 300 киллометрах от Марракеша.
A spokesperson for the Moroccan FA confirms that the national team players are safe following the earthquake that struck Morocco in the past few hours. The players are in the city of Agadir, preparing for their game against Liberia, 300 km away from Marrakesh where the earthquake… pic.twitter.com/hu2dTFpxmW— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 9, 2023
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