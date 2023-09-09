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Манчини проиграл свой первый матч у руля сборной Саудовской Аравии. Соперником была Коста-Рика

Общие новости
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Саудиты не стали проводить пресс-конференцию

Манчини проиграл свой первый матч у руля сборной Саудовской Аравии. Соперником была Коста-Рика

Фото: twitter.com/SaudiNT

Новина українською

Сборная Саудовской Аравии проиграла Коста-Рике (1:3) в товарищеском поединке. Это был первый матч Роберто Манчини у руля национальной команды.

Поединок прошел на "Сент-Джеймс Парк" – стадионе "Ньюкасла". Это один из двух товарищеских матчей Саудовской Аравии, которые пройдут на стадионе "сорок" в этот международный перерыв. Следующий поединок будет против сборной Южной Кореи.

Примечательно, что Саудовская Аравия выбрала тактику "молчанки" после поражения. Сборная не проводила послематчевых пресс-конференций и Роберто Манчини не мог никак высказаться о своем дебюте и поражении.

Поединок проходил на фоне демонстраций против использования спорта Саудовской Аравией в качестве способа отмывания своей репутации. 80% акций "Ньюкасла" принадлежит Суверенному фонду Саудовской Аравии.

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В статье: Саудовская Аравия Коста-Рика
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Источник:
theguardian.com

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