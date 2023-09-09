Манчини проиграл свой первый матч у руля сборной Саудовской Аравии. Соперником была Коста-Рика

Сборная Саудовской Аравии проиграла Коста-Рике (1:3) в товарищеском поединке. Это был первый матч Роберто Манчини у руля национальной команды.

Поединок прошел на "Сент-Джеймс Парк" – стадионе "Ньюкасла". Это один из двух товарищеских матчей Саудовской Аравии, которые пройдут на стадионе "сорок" в этот международный перерыв. Следующий поединок будет против сборной Южной Кореи.

Примечательно, что Саудовская Аравия выбрала тактику "молчанки" после поражения. Сборная не проводила послематчевых пресс-конференций и Роберто Манчини не мог никак высказаться о своем дебюте и поражении.

Поединок проходил на фоне демонстраций против использования спорта Саудовской Аравией в качестве способа отмывания своей репутации. 80% акций "Ньюкасла" принадлежит Суверенному фонду Саудовской Аравии.