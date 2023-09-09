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Хакими сдал кровь для людей, пострадавших от землетрясения в Марокко

Общие новости
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И призвал это делать других

Хакими сдал кровь для людей, пострадавших от землетрясения в Марокко

Twitter Achraf Hakimi

Новина українською

Защитник "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими призвал сдавать кровь для людей, пострадавших от землетрясения в Марокко.

Кроме того, 24-летний игрок и сам сдал кровь.

"Сейчас в приоритете – сдача крови людям, оказавшимся в критической ситуации. Сдача крови – это обязанность каждого, чтобы спасти как можно больше жизней. Нужна ваша помощь", - написал Хакими в своем твиттере.

Напомним, в ночь на 9 сентября в Марокко произошло мощное землетрясение. По данным на 22:00, количество жертв возросло до 1305 человек. Информация о пострадавших постоянно обновляется.

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В статье: Пари Сен-Жермен Ашраф Хакими
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Источник:
Twitter Achraf Hakimi

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