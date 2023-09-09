Хакими сдал кровь для людей, пострадавших от землетрясения в Марокко
И призвал это делать других
Twitter Achraf Hakimi
Защитник "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими призвал сдавать кровь для людей, пострадавших от землетрясения в Марокко.
Кроме того, 24-летний игрок и сам сдал кровь.
"Сейчас в приоритете – сдача крови людям, оказавшимся в критической ситуации. Сдача крови – это обязанность каждого, чтобы спасти как можно больше жизней. Нужна ваша помощь", - написал Хакими в своем твиттере.
Напомним, в ночь на 9 сентября в Марокко произошло мощное землетрясение. По данным на 22:00, количество жертв возросло до 1305 человек. Информация о пострадавших постоянно обновляется.
À l'heure actuelle, la priorité est de fournir du sang à ceux qui se trouvent dans une situation critique. Le don de sang est la responsabilité de chacun pour sauver le plus grand nombre de vies possible. Votre aide est indispensable ????????❤️— Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) September 9, 2023
فهاد لوقت الأولوية هي نعطيو الدم ل الناس… pic.twitter.com/a1JZ9KxN81
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