Хакими сдал кровь для людей, пострадавших от землетрясения в Марокко

Защитник "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими призвал сдавать кровь для людей, пострадавших от землетрясения в Марокко.

Кроме того, 24-летний игрок и сам сдал кровь.

"Сейчас в приоритете – сдача крови людям, оказавшимся в критической ситуации. Сдача крови – это обязанность каждого, чтобы спасти как можно больше жизней. Нужна ваша помощь", - написал Хакими в своем твиттере.

Напомним, в ночь на 9 сентября в Марокко произошло мощное землетрясение. По данным на 22:00, количество жертв возросло до 1305 человек. Информация о пострадавших постоянно обновляется.