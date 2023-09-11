Каземиро будет постоянным капитаном сборной Бразилии
Каземиро - один из самых опытных игроков селесао
instagram.com/casemiro
31-летний хавбек "Манчестер Юнайтед" узнал, что получит капитанскую повязку лишь на предматчевой установке перед игрой отбора ЧМ-2026 с Боливией (5:1). По данным UOL, Каземиро останется капитаном национальной команды, по крайней мере до прихода Карло Анчелотти.
Полузащитник - один из самых опытных игроков "селесао". Среди футболистов нынешнего состава Каземиро - третий по количеству матчей (92) за Бразилию. Лидирует Неймар со 134 играми, у Маркиньоса 106.
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии после Кубка Америки-2024. Каземиро хорошо ему знаком по совместной работе в мадридском клубе.
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