Каземиро будет постоянным капитаном сборной Бразилии

31-летний хавбек "Манчестер Юнайтед" узнал, что получит капитанскую повязку лишь на предматчевой установке перед игрой отбора ЧМ-2026 с Боливией (5:1). По данным UOL, Каземиро останется капитаном национальной команды, по крайней мере до прихода Карло Анчелотти.

Полузащитник - один из самых опытных игроков "селесао". Среди футболистов нынешнего состава Каземиро - третий по количеству матчей (92) за Бразилию. Лидирует Неймар со 134 играми, у Маркиньоса 106.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии после Кубка Америки-2024. Каземиро хорошо ему знаком по совместной работе в мадридском клубе.