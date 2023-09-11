  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Каземиро будет постоянным капитаном сборной Бразилии

Общие новости
(1 голосов)

Каземиро - один из самых опытных игроков селесао

Каземиро будет постоянным капитаном сборной Бразилии

instagram.com/casemiro

UA-Футбол
Новина українською

31-летний хавбек "Манчестер Юнайтед" узнал, что получит капитанскую повязку лишь на предматчевой установке перед игрой отбора ЧМ-2026 с Боливией (5:1). По данным UOL, Каземиро останется капитаном национальной команды, по крайней мере до прихода Карло Анчелотти.

Полузащитник - один из самых опытных игроков "селесао". Среди футболистов нынешнего состава Каземиро - третий по количеству матчей (92) за Бразилию. Лидирует Неймар со 134 играми, у Маркиньоса 106.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии после Кубка Америки-2024. Каземиро хорошо ему знаком по совместной работе в мадридском клубе.

Читайте также Неймар побил рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии
По теме
yellow-arrow
Анри: Я думал, что хорошо разбираюсь в футболе, но приехав в Барселону Гвардиола меня удивил
yellow-arrow
Днепр-1 выбрал Максимова, Германия остались без тренера. Главные новости за 10 сентября
yellow-arrow
Сборная Германии - победитель ЧМ по баскетболу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Бразилии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uol

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде