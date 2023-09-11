Садио Мане: Я рад, что нахожусь здесь. Лига Саудовской Аравии - хороший турнир, здесь много звезд
Трансфер был немного внезапным, но таков футбол
Фото: twitter.com/AlNassrFC_EN
Садьо Мане поделился мнением о Криштиану Роналду и футболе в Саудовской Аравии.
"Он легенда и славный парень за пределами поля. Честно, я очень рад, что играю вместе с ним.
Дела идут хорошо. Трансфер был немного внезапным, но таков футбол. И мы выжимаем из этого максимум. Думаю, это заметно. Я играю, я счастлив, расцветаю с каждым днем. Это самое важное.
Я рад тому, что нахожусь здесь. Лига Саудовской Аравии - хороший турнир, здесь много других звезд. Лига уверенно развивается", - сказал вингер "Аль-Насра".
Летом "Аль-Наср" объявил о подписании Садио Мане из "Баварии". Сообщалось, что саудовский клуб заплатил 40 миллионов евро за сенегальца. 31-летний нападающий подписал контракт до лета 2026-го. Он будет получать по нему 30 миллионов евро в год. В прошлом сезоне Мане провел за "Баварию" 38 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.
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