Садио Мане: Я рад, что нахожусь здесь. Лига Саудовской Аравии - хороший турнир, здесь много звезд

Садьо Мане поделился мнением о Криштиану Роналду и футболе в Саудовской Аравии.

"Он легенда и славный парень за пределами поля. Честно, я очень рад, что играю вместе с ним.

Дела идут хорошо. Трансфер был немного внезапным, но таков футбол. И мы выжимаем из этого максимум. Думаю, это заметно. Я играю, я счастлив, расцветаю с каждым днем. Это самое важное.

Я рад тому, что нахожусь здесь. Лига Саудовской Аравии - хороший турнир, здесь много других звезд. Лига уверенно развивается", - сказал вингер "Аль-Насра".