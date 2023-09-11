  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Садио Мане: Я рад, что нахожусь здесь. Лига Саудовской Аравии - хороший турнир, здесь много звезд

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Трансфер был немного внезапным, но таков футбол

Садио Мане: Я рад, что нахожусь здесь. Лига Саудовской Аравии - хороший турнир, здесь много звезд

Фото: twitter.com/AlNassrFC_EN

UA-Футбол
Новина українською

Садьо Мане поделился мнением о Криштиану Роналду и футболе в Саудовской Аравии.

"Он легенда и славный парень за пределами поля. Честно, я очень рад, что играю вместе с ним.

Дела идут хорошо. Трансфер был немного внезапным, но таков футбол. И мы выжимаем из этого максимум. Думаю, это заметно. Я играю, я счастлив, расцветаю с каждым днем. Это самое важное.

Я рад тому, что нахожусь здесь. Лига Саудовской Аравии - хороший турнир, здесь много других звезд. Лига уверенно развивается", - сказал вингер "Аль-Насра".

Летом "Аль-Наср" объявил о подписании Садио Мане из "Баварии". Сообщалось, что саудовский клуб заплатил 40 миллионов евро за сенегальца. 31-летний нападающий подписал контракт до лета 2026-го. Он будет получать по нему 30 миллионов евро в год. В прошлом сезоне Мане провел за "Баварию" 38 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Агбонлахор: Золотой мяч должны отдать Месси, он выиграл ЧМ и был невероятен. Холанду просто не повезло
yellow-arrow
Новак Джокович в финале US Open обыграл россиянина Медведева и побил несколько рекордов
yellow-arrow
Анри: Я думал, что хорошо разбираюсь в футболе, но приехав в Барселону Гвардиола меня удивил
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Садио Мане
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sportnewsafrica

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Бapceлиниyc
11.09.2023 в 16:03
Ой, моя ты радость. Всё у тебя хорошо. Тебя окружают звёзды... Ты счастлив, я рад за тебя.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде