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Ди Мария - о капитанстве в сборной Аргентины: это было очень приятно и эмоционально

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Из-за отсутствия Лионеля Месси Анхель получил капитанскую повязку

Ди Мария - о капитанстве в сборной Аргентины: это было очень приятно и эмоционально

getty images

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник Анхель ди Мария рассказал, что думает о роли капитана в сборной Аргентины. Из-за отсутствия Лионеля Месси вингер получил капитанскую повязку в матче квалификации чемпионата мира - 2026 против Боливии (3:0).

"Это не обсуждалось, поскольку не было известно, сыграет Месси или нет. Все зависело от его состояния. Он пытался принять участие в игре, но дискомфорт помешал ему. Лучше было не рисковать.

Если честно, это было очень приятно и эмоционально. Еще больше эмоций я почувствовал за день до этого, когда Лео передал мне повязку. Когда лучший в мире отдает тебе повязку, это что-то уникальное".


Следующий матч Аргентина сыграет с Парагваем в матче квалификации чемпионата мира - 2026 13 октября. Читайте также Отбор на ЧМ-2026. Уверенная победа Аргентины в Боливии, Бразилия справилась с Перу

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В статье: Аргентина Анхель Ди Мария
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Источник:
tycsports

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