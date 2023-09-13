Ди Мария - о капитанстве в сборной Аргентины: это было очень приятно и эмоционально

Полузащитник Анхель ди Мария рассказал, что думает о роли капитана в сборной Аргентины. Из-за отсутствия Лионеля Месси вингер получил капитанскую повязку в матче квалификации чемпионата мира - 2026 против Боливии (3:0).

"Это не обсуждалось, поскольку не было известно, сыграет Месси или нет. Все зависело от его состояния. Он пытался принять участие в игре, но дискомфорт помешал ему. Лучше было не рисковать.

Если честно, это было очень приятно и эмоционально. Еще больше эмоций я почувствовал за день до этого, когда Лео передал мне повязку. Когда лучший в мире отдает тебе повязку, это что-то уникальное".