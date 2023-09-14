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Роналду только третий. EA Sports показала рейтинги футболистов чемпионата Саудовской Аравии в FC 24

Общие новости
(1 голосов)

Разработчики FC 24 показали рейтинги футболистов

Роналду только третий. EA Sports показала рейтинги футболистов чемпионата Саудовской Аравии в FC 24

ea sports

UA-Футбол
Новина українською

Вскоре выйдет новая часть футбольного симулятора от EA Sports. На этот раз новая часть футсима сменит название с привычной FIFA на EA SPORTS FC 24.

Разработчики FC 24 показали рейтинги футболистов чемпионата Саудовской Аравии. Лучшим стал Карим Бензема - 90, вторым - Неймар с 89 рейтингом, а Криштиану Роналду досталось третье место - 86.

Также 86 рейтинга получили Канте, Марез, Мане и Милинкович-Савич. EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК, а также консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Роналду только третий. EA Sports показала рейтинги футболистов чемпионата Саудовской Аравии в FC 24 - изображение 1
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В статье: Криштиану Роналду Карим Бензема Неймар
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Источник:
EA SPORTS FC

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