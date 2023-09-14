Роналду только третий. EA Sports показала рейтинги футболистов чемпионата Саудовской Аравии в FC 24

Вскоре выйдет новая часть футбольного симулятора от EA Sports. На этот раз новая часть футсима сменит название с привычной FIFA на EA SPORTS FC 24.

Разработчики FC 24 показали рейтинги футболистов чемпионата Саудовской Аравии. Лучшим стал Карим Бензема - 90, вторым - Неймар с 89 рейтингом, а Криштиану Роналду досталось третье место - 86.

Также 86 рейтинга получили Канте, Марез, Мане и Милинкович-Савич. EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК, а также консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.