Роналду только третий. EA Sports показала рейтинги футболистов чемпионата Саудовской Аравии в FC 24
Разработчики FC 24 показали рейтинги футболистов
ea sports
Вскоре выйдет новая часть футбольного симулятора от EA Sports. На этот раз новая часть футсима сменит название с привычной FIFA на EA SPORTS FC 24.
Разработчики FC 24 показали рейтинги футболистов чемпионата Саудовской Аравии. Лучшим стал Карим Бензема - 90, вторым - Неймар с 89 рейтингом, а Криштиану Роналду досталось третье место - 86.
Также 86 рейтинга получили Канте, Марез, Мане и Милинкович-Савич. EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК, а также консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.
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Источник:EA SPORTS FC
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