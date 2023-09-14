ФИФА опубликовала список претендентов на лучшего тренера года The Best: в списке есть Постекоглу
"Шпоры" урвали номинанта на серьезную награду
Фото: fifa.com
ФИФА опубликовала список из 5-ти претендентов на звание лучшего тренера года The Best. В список попал Ангелом Постекоглу из "Тоттенхэма".
Полный список выглядит следующим образом:
- Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити"),
- Симоне Индзаги ("Интер"),
- Ангелос Постекоглу ("Селтик" / "Тоттенхэм"),
- Лучано Спаллетти ("Наполи")
- Хави ("Барселона").
За лучшего специалиста могут проголосовать болельщики – это делается на сайте ФИФА. Победители в номинации станут известны на церемонии вручения наград FIFA The Best.
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Источник:fifa.com
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