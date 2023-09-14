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ФИФА опубликовала список претендентов на лучшего тренера года The Best: в списке есть Постекоглу

Общие новости
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"Шпоры" урвали номинанта на серьезную награду

ФИФА опубликовала список претендентов на лучшего тренера года The Best: в списке есть Постекоглу

Фото: fifa.com

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ФИФА опубликовала список из 5-ти претендентов на звание лучшего тренера года The Best. В список попал Ангелом Постекоглу из "Тоттенхэма".

Полный список выглядит следующим образом:

  • Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити"),
  • Симоне Индзаги ("Интер"),
  • Ангелос Постекоглу ("Селтик" / "Тоттенхэм"),
  • Лучано Спаллетти ("Наполи")
  • Хави ("Барселона").

За лучшего специалиста могут проголосовать болельщики – это делается на сайте ФИФА. Победители в номинации станут известны на церемонии вручения наград FIFA The Best.

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В статье: Лучано Спаллетти ФИФА Хави Ангелос Постекоглу Пеп Гвардиола Симоне Индзаги FIFA: The Best
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Источник:
fifa.com

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