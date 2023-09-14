ФИФА опубликовала список претендентов на лучшего тренера года The Best: в списке есть Постекоглу

ФИФА опубликовала список из 5-ти претендентов на звание лучшего тренера года The Best. В список попал Ангелом Постекоглу из "Тоттенхэма".

Полный список выглядит следующим образом:

Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити"),

Симоне Индзаги ("Интер"),

Ангелос Постекоглу ("Селтик" / "Тоттенхэм"),

Лучано Спаллетти ("Наполи")

Хави ("Барселона").

За лучшего специалиста могут проголосовать болельщики – это делается на сайте ФИФА. Победители в номинации станут известны на церемонии вручения наград FIFA The Best.