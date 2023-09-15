Почти как 20 лет назад в финале ЛЧ. Шевченко в благотворительном матче перебросил Буффона паненкой
В 2003-м Андрей забил Джанлуиджи решающий пенальти и принес "россонери" ушастый трофей
Getty Images / Global Images Ukraine
В благотворительном поединке в Словении была почти идентично воспроизведена сцена, хорошо известная болельщикам "Милана" и "Ювентуса". Пенальти, Андрей Шевченко у мяча, в воротах Джанлуиджи Буффон. Именно так и произошло на стадионе "Стожице" в Любляне, где состоялся матч между футбольными звездами прошлого.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В одном из эпизодов встречи произошел римейк момента из исторического итальянского финала Лиги чемпионов-2003 между "Миланом" и "Ювентусом". Шевченко перехитрил Буффона во время исполнения 11-метрового. После того, как Андрей забил, украинец и итальянец посмеялись и обнялись.
Andriy Shevchenko opens the game up for the Red Team ❤️ pic.twitter.com/v2ply6vKWC— DAZN Football (@DAZNFootball) September 15, 2023
Матч состоялся по инициативе президента УЕФА Александера Чеферина. Цель – сбор средств для Словении. В нем приняли участие Паоло Мальдини, Луиш Фигу, Хавьер Дзанетти, Кларенс Зеедорф, Златан Ибрагимович и другие.
Популярное сейчас
- УПЛ. Металлист 1925 — Заря 2:1. Первая неудача для Кривенцова
- ГУР: Есть информация из разных источников, что Кадыров впал в кому
- Тест амбиций Леверкузена. Бавария – Байер. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 15.09.2023
- Германия - Франция: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
Новости по теме
- 11:50 Украинские "Сашко, де ти гуляв?" 23 года назад Украина провела худший матч в своей истории
- 06:47 Прогнозы на футбол Шахматы Шевченко и ходячий мертвец Д'Аверса. Дженоа - Сампдория. Анонс и прогноз матча Серии А на 10.12.2021
- 07:45 Украинские Шевченко: Мой переход из Динамо в Милан был очень хорошо подготовлен