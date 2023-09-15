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Почти как 20 лет назад в финале ЛЧ. Шевченко в благотворительном матче перебросил Буффона паненкой

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В 2003-м Андрей забил Джанлуиджи решающий пенальти и принес "россонери" ушастый трофей

Почти как 20 лет назад в финале ЛЧ. Шевченко в благотворительном матче перебросил Буффона паненкой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В благотворительном поединке в Словении была почти идентично воспроизведена сцена, хорошо известная болельщикам "Милана" и "Ювентуса". Пенальти, Андрей Шевченко у мяча, в воротах Джанлуиджи Буффон. Именно так и произошло на стадионе "Стожице" в Любляне, где состоялся матч между футбольными звездами прошлого.

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В одном из эпизодов встречи произошел римейк момента из исторического итальянского финала Лиги чемпионов-2003 между "Миланом" и "Ювентусом". Шевченко перехитрил Буффона во время исполнения 11-метрового. После того, как Андрей забил, украинец и итальянец посмеялись и обнялись.

Матч состоялся по инициативе президента УЕФА Александера Чеферина. Цель – сбор средств для Словении. В нем приняли участие Паоло Мальдини, Луиш Фигу, Хавьер Дзанетти, Кларенс Зеедорф, Златан Ибрагимович и другие.

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В статье: Андрей Шевченко Джанлуиджи Буффон
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