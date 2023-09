Почти как 20 лет назад в финале ЛЧ. Шевченко в благотворительном матче перебросил Буффона паненкой

В благотворительном поединке в Словении была почти идентично воспроизведена сцена, хорошо известная болельщикам "Милана" и "Ювентуса". Пенальти, Андрей Шевченко у мяча, в воротах Джанлуиджи Буффон. Именно так и произошло на стадионе "Стожице" в Любляне, где состоялся матч между футбольными звездами прошлого.

В одном из эпизодов встречи произошел римейк момента из исторического итальянского финала Лиги чемпионов-2003 между "Миланом" и "Ювентусом". Шевченко перехитрил Буффона во время исполнения 11-метрового. После того, как Андрей забил, украинец и итальянец посмеялись и обнялись.

Andriy Shevchenko opens the game up for the Red Team ❤️ pic.twitter.com/v2ply6vKWC