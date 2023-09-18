Легендарный немецкий наставник, побеждавший на Чемпионате мира, может возглавить сборную Турции
Под его руководством Германия в 2014 году сумела стать чемпионом мира
Немецкий специалист Йоахим Лев может стать главным тренером сборной Турции. 63-летний немец является одним из основных кандидатов на замену соотечественника Штефана Кунца, который покинул турецкую сборную 17 сентября.
Йоахим Лев возглавлял сборную Германии с 2006 года. После Евро-2020 немецкий специалист покинул свой пост и сейчас находится без работы.
Под его руководством Германия выступила на шести крупных турнирах и в 2014 году сумела стать чемпионом мира. Также немецкая сборная становилась серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата Европы и бронзовым призером мирового первенства. В 2017 году команда под руководством Лева выиграла Кубок конфедераций.
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