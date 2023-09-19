Аль-Хиляль сыграл вничью с узбекистанским Навбахором. В составе вышли Неймар, Митрович, Невеш и Малком
Европейская компания не помогла одержать победу
Фото: twitter.com/Alhilal_FC
"Аль-Хиляль" не смог победить узбекистанский "Навбахор" (1:1) в матче азиатской Лиги чемпионов. В составе вышли Неймар, Александар Митрович, Рубен Невеш, Малком и Александар Митрович.
Все игроки присоединились к команде прошлым летом.
"Аль-Хиляль" в принципе спасся чудом: благодаря голу саудовца Аль-Болеахи на 90+10 минуте встречи.
Следующий матч "Аль-Хиляль" сыграет против "Дамака" в чемпионате саудовской Аравии.
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