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Аль-Хиляль сыграл вничью с узбекистанским Навбахором. В составе вышли Неймар, Митрович, Невеш и Малком

Общие новости
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Европейская компания не помогла одержать победу

Аль-Хиляль сыграл вничью с узбекистанским Навбахором. В составе вышли Неймар, Митрович, Невеш и Малком

Фото: twitter.com/Alhilal_FC

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"Аль-Хиляль" не смог победить узбекистанский "Навбахор" (1:1) в матче азиатской Лиги чемпионов. В составе вышли Неймар, Александар Митрович, Рубен Невеш, Малком и Александар Митрович.

Все игроки присоединились к команде прошлым летом.

"Аль-Хиляль" в принципе спасся чудом: благодаря голу саудовца Аль-Болеахи на 90+10 минуте встречи.

Следующий матч "Аль-Хиляль" сыграет против "Дамака" в чемпионате саудовской Аравии.

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В статье: Неймар Александар Митрович Навбахор (Узбекистан) Рубен Невеш Малком Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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