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Генрих Мхитарян отреагировал на конфликт Армении и Азербайджана

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Футболист призвал мир спорта отреагировать на конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Генрих Мхитарян отреагировал на конфликт Армении и Азербайджана

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Интера" Генрих Мхитарян прокомментировал обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией.

"120 000 мирных жителей Нагорного Карабаха, включая 30 000 детей, подвергаются военным атакам.

Азербайджан возобновил войну против Нагорного Карабаха, обстреливая мирных жителей и гражданскую инфраструктуру после 9 месяцев преднамеренной блокады, голода и отказа в доступе гуманитарной помощи.

Как говорят эксперты - это геноцид.

Я призываю своих болельщиков, мир спорта и коллег из СМИ отреагировать и помочь распространить голос за восстановление мира.

Дети не являются мишенью, но 1 ребенок уже был убит и 11 ранены", - написал Мхитарян на своей странице в твиттере.

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В статье: Генрих Мхитарян Интер (Милан)
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