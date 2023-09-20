Генрих Мхитарян отреагировал на конфликт Армении и Азербайджана

Полузащитник "Интера" Генрих Мхитарян прокомментировал обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией.

"120 000 мирных жителей Нагорного Карабаха, включая 30 000 детей, подвергаются военным атакам.

Азербайджан возобновил войну против Нагорного Карабаха, обстреливая мирных жителей и гражданскую инфраструктуру после 9 месяцев преднамеренной блокады, голода и отказа в доступе гуманитарной помощи.

Как говорят эксперты - это геноцид.

Я призываю своих болельщиков, мир спорта и коллег из СМИ отреагировать и помочь распространить голос за восстановление мира.

Дети не являются мишенью, но 1 ребенок уже был убит и 11 ранены", - написал Мхитарян на своей странице в твиттере.