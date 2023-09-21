Йовичевич: Не могу сказать, что я приехал в Саудовскую Аравию только из-за денег

Бывший тренер " Шахтера " Игор Йовичевич, который сейчас работает в Саудовской Аравии с "Аль-Раедом", рассказал об аравийском "футбольном" чуде и о переезде многих звезд мирового футбола в местный чемпионат. В частности, речь шла о Криштиану Роналду.

"Для Роналду деньги не очень важны после такой карьеры. Это просто менталитет героя, он многого достиг, но у него есть новый вызов, он хочет прогрессировать, он хочет показать вам, что он может стать лучшим в этой стране.

Это вызов, какая-то энергия, которая есть в нем, чтобы снова показать вам, что он все еще хорош, не только в Испании или Италии, нет, здесь, где лига растет и многие игроки хотят оказаться тут. Он будет соперничать с действительно большими игроками, с Неймаром, снова с Бензема. Это как адреналин, как жить.

Даже я не могу сказать, что приехал сюда только из-за денег, потому что у меня был очень хороший контракт с "Шахтером", и я выступал в Лиге чемпионов.

Это проект, комбинация, возможность для меня вырасти как тренер. Я буду играть против Неймара, Бензема, Митровича, Брозовича. Они создадут мне проблему, тактическую проблему, поэтому я должен ее решить. Думаю, что это будет хороший сезон для меня и команды, чтобы мы стали лучше и взрослее, и в то же время мы должны обеспечивать результат и побеждать, ведь этого требует публика и президент. Это комбинация, над которой мы работаем, и верим, что сможем достичь успеха. Я уверен, что со временем мы будем соревноваться лучше и побеждать", - сказал Йовичевич.