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Витсель - о трансферах в саудовские клубы: Конечно, мы едем в такие страны ради денег

Общие новости
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Игрок не стал кривить душой

Витсель - о трансферах в саудовские клубы: Конечно, мы едем в такие страны ради денег

Фото: Club Atlético de Madrid

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Полузащитник "Атлетико" Аксель Витцель поделился мыслями о переходе его бывшего одноклубника Янника Карраско в аравийский "Аль-Шабаб".

"Я разговаривал с ним недавно, когда он мне позвонил по телефону после травмы Лемара. Ему там очень хорошо, он счастлив.

У каждого из нас свой путь. Я не буду говорить, что отправляться в Саудовскую Аравию – это неправильно, потому что я сам поехал в Китай, когда мне было 27. Думаю, Янник сделал правильный выбор.

Не надо лукавить, говоря, что главным фактором является спортивный проект. В Китае я получил хороший опыт, но, конечно, мы едем в такие страны ради денег. Это правда, и Карраско тоже поступил так же по этой причине. Я нормально это воспринимаю", – сказал Витцель.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Саудовская Аравия Аксель Витсель Янник Феррейра Карраско
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Источник:
Marca

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