"Дети - жертвы войны". В Германии объяснили, почему проголосовали за возвращение России U-17
"Это о детях, в жизни которых не сформировалась политическая воля"
Teresa Kroeger/RHR-FOTO
Немецкие члены исполкома УЕФА Ганс-Йоахим Ватцке и Карл-Хайнц Румменигге выступили в поддержку скандального решения о возвращении к международным соревнованиям российских команд U-17.
"Это точно не смягчение нашей негативной позиции по отношению к России, а наоборот: взрослые команды остаются без участия. Речь идет о детях, которые ничего не могут сделать против чудовищной войны и в жизни которых не сформировалась политическая воля.
К тому же они не играли бы под российским флагом! Отсюда и такая оценка. Имейте в виду, что для ее реализации все еще должны быть выполнены различные условия", - заявил Ватцке.
"Дети - жертвы войны. Они невиновны и нуждаются в помощи, не несут никакой ответственности за эту войну и не должны подвергаться дополнительному наказанию. Именно поэтому я проголосовал "за", чтобы позволить им снова принять участие в игре", - добавил Карл-Хайнц Румменигге.
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