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"Дети - жертвы войны". В Германии объяснили, почему проголосовали за возвращение России U-17

Общие новости
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"Это о детях, в жизни которых не сформировалась политическая воля"

"Дети - жертвы войны". В Германии объяснили, почему проголосовали за возвращение России U-17

Teresa Kroeger/RHR-FOTO

Новина українською

Немецкие члены исполкома УЕФА Ганс-Йоахим Ватцке и Карл-Хайнц Румменигге выступили в поддержку скандального решения о возвращении к международным соревнованиям российских команд U-17.

"Это точно не смягчение нашей негативной позиции по отношению к России, а наоборот: взрослые команды остаются без участия. Речь идет о детях, которые ничего не могут сделать против чудовищной войны и в жизни которых не сформировалась политическая воля.

К тому же они не играли бы под российским флагом! Отсюда и такая оценка. Имейте в виду, что для ее реализации все еще должны быть выполнены различные условия", - заявил Ватцке.

"Дети - жертвы войны. Они невиновны и нуждаются в помощи, не несут никакой ответственности за эту войну и не должны подвергаться дополнительному наказанию. Именно поэтому я проголосовал "за", чтобы позволить им снова принять участие в игре", - добавил Карл-Хайнц Румменигге.

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В статье: Ханс-Йоахим Ватцке Германия УЕФА Карл-Хайнц Румменигге война с россией
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