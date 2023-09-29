"Дети - жертвы войны". В Германии объяснили, почему проголосовали за возвращение России U-17

Немецкие члены исполкома УЕФА Ганс-Йоахим Ватцке и Карл-Хайнц Румменигге выступили в поддержку скандального решения о возвращении к международным соревнованиям российских команд U-17.

"Это точно не смягчение нашей негативной позиции по отношению к России, а наоборот: взрослые команды остаются без участия. Речь идет о детях, которые ничего не могут сделать против чудовищной войны и в жизни которых не сформировалась политическая воля.

К тому же они не играли бы под российским флагом! Отсюда и такая оценка. Имейте в виду, что для ее реализации все еще должны быть выполнены различные условия", - заявил Ватцке.