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Ибрагимович: Нет моральной дилеммы при переходе в Саудовскую Аравию. Кто вас осудит через 5-10 лет?

Общие новости
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Швед поддержал футболистов, уезжающих на Ближний Восток

Ибрагимович: Нет моральной дилеммы при переходе в Саудовскую Аравию. Кто вас осудит через 5-10 лет?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий "Барселоны", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед", "Ювентуса", "Милана" и "Интера" Златан Ибрагимович не видит ничего плохого в том, что футболисты едут в Саудвоскую Аравию. Он считает, что через 5-10 лет футболистов никто не осудит.

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– Слушайте, где бы вы ни играли, футбол – это футбол. Футбол объединяет людей. Это наша общая мечта. Для профессионального футболиста, пока ты играешь, этого достаточно.

Чемпионат Саудовской Аравии растет, МЛС растет. В Китае был пик (популярности футбола), не знаю, почему ситуация там изменилась.

– Но есть же вопросы морали?

– Нет. Мы совершаем поступки ради себя и семьи. Кто будет судить вас через пять-десять лет, когда у вас будет богатая и благополучная жизнь?

Ничего не делается бесплатно. Вы не работаете бесплатно, я не работаю бесплатно. Мне не нужны деньги, но я очень дорого стою, – сказал Ибрагимович.

Напомним, что Златан прошлым летом завершил карьеру.

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В статье: Златан Ибрагимович
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Источник:
bbc.com

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