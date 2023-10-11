Хосеп Гвардиола сделал выбор между Диего Марадоной и Лионелем Месси

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сравнил легендарного Диего Марадону и нападающего "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионеля Месси.

"Я видел Марадону, Месси. Чем отличается Месси? Я помню предсезонное турне по Азии. Он приехал из Аргентины уставший, разбитый. После первого тайма счет был 0:0, он сидел на скамейке. Организатор турнира сказал: "Выпускайте Месси, или мы вам не заплатим". В последние 20 минут мы добились победы со счетом 3:0 благодаря хет-трику Лео.

Марадона в свое время был сильнейшим игроком, но после того, что я увидел... Извините, но Лео - это нечто совершенно другое", - приводит слова Гвардиолы Calciomercato.