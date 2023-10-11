Хосеп Гвардиола сделал выбор между Диего Марадоной и Лионелем Месси
Главный тренер Манчестер Сити сравнил Марадону и Месси
Фото: twitter.com/ManCity
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сравнил легендарного Диего Марадону и нападающего "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионеля Месси.
"Я видел Марадону, Месси. Чем отличается Месси? Я помню предсезонное турне по Азии. Он приехал из Аргентины уставший, разбитый. После первого тайма счет был 0:0, он сидел на скамейке. Организатор турнира сказал: "Выпускайте Месси, или мы вам не заплатим". В последние 20 минут мы добились победы со счетом 3:0 благодаря хет-трику Лео.
Марадона в свое время был сильнейшим игроком, но после того, что я увидел... Извините, но Лео - это нечто совершенно другое", - приводит слова Гвардиолы Calciomercato.
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