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Хосеп Гвардиола сделал выбор между Диего Марадоной и Лионелем Месси

Общие новости
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Главный тренер Манчестер Сити сравнил Марадону и Месси

Хосеп Гвардиола сделал выбор между Диего Марадоной и Лионелем Месси

Фото: twitter.com/ManCity

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сравнил легендарного Диего Марадону и нападающего "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионеля Месси.

"Я видел Марадону, Месси. Чем отличается Месси? Я помню предсезонное турне по Азии. Он приехал из Аргентины уставший, разбитый. После первого тайма счет был 0:0, он сидел на скамейке. Организатор турнира сказал: "Выпускайте Месси, или мы вам не заплатим". В последние 20 минут мы добились победы со счетом 3:0 благодаря хет-трику Лео.

Марадона в свое время был сильнейшим игроком, но после того, что я увидел... Извините, но Лео - это нечто совершенно другое", - приводит слова Гвардиолы Calciomercato.

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В статье: Лионель Месси Хосеп Гвардиола Диего Марадона Гвардиола
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Источник:
calciomercato

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