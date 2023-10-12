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У Шекспира диагностировали рак. Он был ассистентом Раньери в Лестере

Общие новости
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Он ушел в конце прошлого сезона

У Шекспира диагностировали рак. Он был ассистентом Раньери в Лестере

Фото: https://twitter.com/LCFC

Новина українською

"Лестер" сообщил, что у бывшего тренера клуба Крэйга Шекспира диагностировали рак. На данный момент специалист проходит лечение.

Шекспир был ассистентом Клаудио Раньери во время работы итальянца в "Лестере". Вместе с ним "лисы" завоевали легендарное золото АПЛ. В 2017-м году Крэйг занимал должность главного тренера.

В конце прошлого сезона Шекспир покинул "Лестер", когда из клуба ушел главный тренер Дин Смит. Английский клуб был последним местом работы англичанина.

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В статье: Клаудио Раньери Крэйг Шекспир Лестер Сити
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