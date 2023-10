У Шекспира диагностировали рак. Он был ассистентом Раньери в Лестере

"Лестер" сообщил, что у бывшего тренера клуба Крэйга Шекспира диагностировали рак. На данный момент специалист проходит лечение.

Шекспир был ассистентом Клаудио Раньери во время работы итальянца в "Лестере". Вместе с ним "лисы" завоевали легендарное золото АПЛ. В 2017-м году Крэйг занимал должность главного тренера.

В конце прошлого сезона Шекспир покинул "Лестер", когда из клуба ушел главный тренер Дин Смит. Английский клуб был последним местом работы англичанина.

Former Leicester City manager Craig Shakespeare has revealed that he has recently been diagnosed with cancer and is currently receiving treatment.



