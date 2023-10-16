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Неймар, Винисиус и Ришарлисон устроили вечеринку перед матчем с Венесуэлой

Общие новости
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Игроки в центре скандала

Неймар, Винисиус и Ришарлисон устроили вечеринку перед матчем с Венесуэлой

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Игроки сборной Бразилии Неймар, Винисиус Жуниор и Ришарлисон устроили вечеринку, на которую пригласили женщин, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Матеуса Балди.

Указано, что утром женщины выходили из отеля, где расположилась сборная. Неймар, по данным источника, остался с Ребеккой Рибейро, Винисиус - с Летицией Согиро, а Ришарлисон - с Ритой Лопес.

Рибейро после публикации заявила, что готова обратиться с иском в суд. Согиро и Лопес пока что не комментировали это. Вечеринка состоялась перед матчем квалификации чемпионата мира-2026 с Венесуэлой (1:1).

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В статье: Винисиус Неймар Ришарлисон
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Источник:
mundodeportivo

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