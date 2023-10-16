Неймар, Винисиус и Ришарлисон устроили вечеринку перед матчем с Венесуэлой
Игроки в центре скандала
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Игроки сборной Бразилии Неймар, Винисиус Жуниор и Ришарлисон устроили вечеринку, на которую пригласили женщин, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Матеуса Балди.
Указано, что утром женщины выходили из отеля, где расположилась сборная. Неймар, по данным источника, остался с Ребеккой Рибейро, Винисиус - с Летицией Согиро, а Ришарлисон - с Ритой Лопес.
Рибейро после публикации заявила, что готова обратиться с иском в суд. Согиро и Лопес пока что не комментировали это. Вечеринка состоялась перед матчем квалификации чемпионата мира-2026 с Венесуэлой (1:1).
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