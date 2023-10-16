Послание Бензема означает: Мне плевать на ценности Франции. Одни мирные люди важнее других - журналист Риоло
Журналист Даниэль Риоло отреагировал на политический пост Карима Бензема
Фото: marca.com
Бывший нападающий сборной Франции, который играет за саудовский "Аль-Иттихад", высказался по поводу обострения палестино-израильского конфликта: "Молимся за жителей Газы, которые снова стали жертвами несправедливых бомбардировок, которые не жалеют ни женщин, ни детей".
Журналист Даниэль Риоло отреагировал на политический пост Карима Бензема
"Объявление, которое было сделано [на стадионе] незадолго до минуты молчания, понятно. В нем говорится о том, чтобы вместе отдать дань памяти жертвам конфликта, кем бы они ни были.
К сожалению, мы также должны отдать дань уважения убитому профессору. На языке футбола мы называем это замечательным ассистом, поскольку это послание мира.
Есть кое-что очень ясное в послании Карима Бензема: мне кажется, несмотря на то, что он гражданин Франции, его не волнует погибший учитель французского, поскольку он не отдал ему дань уважения.
Если Израиль действительно является для него проблемой и вызывает у него отвращение... Но можно хотя бы написать сообщение в память об учителе французского? Но нет, он не сделал вообще ничего.
Нужно думать о мирных жителях Газы, которые гибнут. Но он явно выбрал одну из сторон. И именно в этом я нахожу послание Бензема чрезвычайно политическим.
Его послание означает: "Мне плевать на ценности Республики и Франции. Я выбрал сторону, так что мирные люди на моей стороне важнее, чем мирные люди на другой стороне.
В этом конфликте его выбор сделан. И он даже не сказал ни слова о жертвах террористов ХАМАС", - сказал Риоло в эфире передачи Apolline matin.
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