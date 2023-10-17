  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Лукаку забил 79-й гол за сборную и делит с Неймаром 9-е место в истории

Общие новости
(1 голосов)

Ромелу набрал хорошую форму

Лукаку забил 79-й гол за сборную и делит с Неймаром 9-е место в истории

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Ромелу Лукаку забил гол в матче отбора Евро-2024 со Швецией (1:1, игра была прервана).

Это 79-й мяч бельгийца за сборную, и он вышел на 9-е место в истории, догнав Неймара (Бразилия) и Годфри Читалу (Замбия).

Лидирует в списке португалец Криштиану Роналду (127 мячей). На втором месте иранский нападающий Али Даеи (108 мячей) и замыкает тройку аргентинец Лионель Месси (104 мяча).


В топ-8 также входят:

1. Роналду (Португалия, 127)

2. Али Даеи (Иран, 108)

3. Лионель Месси (Аргентина, 104)

4. Сунил Чхетри (Индия, 93)

5. Мохтар Дохари (Малайзия, 89)

6. Ференц Пушкаш (Венгрия, 84),

7-8. Али Мабхут (ОАЭ, 81)

7-8. Роберт Левандовски (Польша, 81)

Читайте также Оригинально посчитали: Роналду – лучший бомбардир в истории по версии IFFHS
По теме
yellow-arrow
Террорист, который застрелил шведских болельщиков, умер от огнестрельного ранения
yellow-arrow
Футбол на Мальте: тренер сборной приставал к игрокам, куча матчей на контору и случайная звезда из Лиги 1
yellow-arrow
Роналду забил 40+ голов за год в 12-й раз и догнал Месси по этому показателю
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Бельгия Неймар Ромелу Лукаку
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Squawka

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде