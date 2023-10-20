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Настоящий бомбардир. Бензема забил гол и автогол в матче чемпионата Саудовской Аравии. ВИДЕО

Общие новости
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Матч закончился со счетом 1:1

Настоящий бомбардир. Бензема забил гол и автогол в матче чемпионата Саудовской Аравии. ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

В пятницу, 20 октября, в чемпионате Саудовской Аравии "Аль-Таавун" принимал "Аль-Иттихад" с Каримом Бензема.

Француз неплохо вошел в поединок и отметился дублем, правда своеобразным – Карим забил оба гола в матче, который закончился вничью 1:1.

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На 22-й минуте Бензема забил гол в ворота соперника, открыв счет в матче, а через 4 минуты после углового срезал мяч в свои ворота.

1:1, и ничейный результат сохранился до финального свистка.

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В статье: Карим Бензема Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
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