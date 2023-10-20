Настоящий бомбардир. Бензема забил гол и автогол в матче чемпионата Саудовской Аравии. ВИДЕО
Матч закончился со счетом 1:1
фото из свободных источников
В пятницу, 20 октября, в чемпионате Саудовской Аравии "Аль-Таавун" принимал "Аль-Иттихад" с Каримом Бензема.
Француз неплохо вошел в поединок и отметился дублем, правда своеобразным – Карим забил оба гола в матче, который закончился вничью 1:1.
На 22-й минуте Бензема забил гол в ворота соперника, открыв счет в матче, а через 4 минуты после углового срезал мяч в свои ворота.
1:1, и ничейный результат сохранился до финального свистка.
Le 4ème But de Karim Benzema en SPLpic.twitter.com/9nPF8hHwvj— Benzelebronista (@Benzelebronista) October 20, 2023
????????The moment Karim Benzema scored an own goal.#Benzema || #Alittihad pic.twitter.com/xsDfnXXhH5— Football World ⚽ (@X_FootballWorld) October 20, 2023
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