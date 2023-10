Настоящий бомбардир. Бензема забил гол и автогол в матче чемпионата Саудовской Аравии. ВИДЕО

В пятницу, 20 октября, в чемпионате Саудовской Аравии "Аль-Таавун" принимал "Аль-Иттихад" с Каримом Бензема.

Француз неплохо вошел в поединок и отметился дублем, правда своеобразным – Карим забил оба гола в матче, который закончился вничью 1:1.

На 22-й минуте Бензема забил гол в ворота соперника, открыв счет в матче, а через 4 минуты после углового срезал мяч в свои ворота.

1:1, и ничейный результат сохранился до финального свистка.

Le 4ème But de Karim Benzema en SPL pic.twitter.com/9nPF8hHwvj

????????The moment Karim Benzema scored an own goal.#Benzema || #Alittihad pic.twitter.com/xsDfnXXhH5