Экс-динамовец оформил хет-трик в чемпионате Кипра. Он - лидер бомбардирской гонки

После этого матча "АЕК Ларнака" занимает седьмое место в Кипрском дивизионе. А Фран Соль занимает первое место в бомбардирском рейтинге (9 голов).

Напомним, испанец Фран Соль играл за "Динамо" Киев с 2019 по 2023 год.