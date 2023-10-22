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Экс-динамовец оформил хет-трик в чемпионате Кипра. Он - лидер бомбардирской гонки

Общие новости
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(1 голосов)

Фран Соль забил три гола Кармиотиссе

Экс-динамовец оформил хет-трик в чемпионате Кипра. Он - лидер бомбардирской гонки

aek.com.cy

UA-Футбол
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Вчера прошел матч 8 тура лиги СИТА. "АЕК Ларнака" победил "Кармиотиссу" со счетом 5:0.

Первые три гола забил бывший нападающий киевского "Динамо", испанец Фран Соль. Остальные два оформили Димерс на 75-й минуте и Дюрчо на 88-й.

После этого матча "АЕК Ларнака" занимает седьмое место в Кипрском дивизионе. А Фран Соль занимает первое место в бомбардирском рейтинге (9 голов).

Напомним, испанец Фран Соль играл за "Динамо" Киев с 2019 по 2023 год.

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В статье: АЕК (Ларнака) Фран Соль
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Комментарии (1)
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Kondor (Веселе)
22.10.2023 в 12:44
Уди вительно.! Бывшие динамовцы феерят во всех новых командах.
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