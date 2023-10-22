Австрия. Команда Таловерова одолела Зальцбург на его поле

Вчера в чемпионате Австрии встречались команды "Ред Булл Зальцбург" - "ЛАСК".

С первых минут игра была равной, прессинг исходил от обеих команд, но ударов в створ у "ЛАСКа" было больше, и один из этих ударов принес им гол на 34-й минуте матча. "Ред Булл Зальцбург" пытался сравнять счет, но ничего у них не получилось. Единственный гол Роберта Жуля принес "ЛАСКу" победу.

Отметим, что все регламентированное время в составе победителей провел украинский защитник Максим Таловеров.

"ЛАСК" занимает третье место в турнирной таблице, а "Ред Булл Зальцбург" - второе.