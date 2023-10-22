  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Австрия. Команда Таловерова одолела Зальцбург на его поле

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Обзор матча. Ред Булл Зальцбург – ЛАСК 0:1

Австрия. Команда Таловерова одолела Зальцбург на его поле

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вчера в чемпионате Австрии встречались команды "Ред Булл Зальцбург" - "ЛАСК".

С первых минут игра была равной, прессинг исходил от обеих команд, но ударов в створ у "ЛАСКа" было больше, и один из этих ударов принес им гол на 34-й минуте матча. "Ред Булл Зальцбург" пытался сравнять счет, но ничего у них не получилось. Единственный гол Роберта Жуля принес "ЛАСКу" победу.

Отметим, что все регламентированное время в составе победителей провел украинский защитник Максим Таловеров.

"ЛАСК" занимает третье место в турнирной таблице, а "Ред Булл Зальцбург" - второе.

По теме
yellow-arrow
Веселая игра. Матч в высшем дивизионе Чехии завершился со счетом 5:9
yellow-arrow
Экс-динамовец оформил хет-трик в чемпионате Кипра. Он - лидер бомбардирской гонки
yellow-arrow
Феерия Мудрика, смерть Чарльтона, первая победа Срны, осечка Реала. Главные новости за 21 октября
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Зальцбург (Австрия) ЛАСК
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде