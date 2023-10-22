Веселая игра. Матч в высшем дивизионе Чехии завершился со счетом 5:9
И пять голов забил аутсайдер чемпионата!
Фото: ФК Злін
В рамках 12 тура чешского высшего дивизиона аутсайдер чемпионата "Злин" принимал на своем поле середняка "Младу Болеслав". Команды за этот поединок забили на двоих 14 голов, 11 из которых – во втором тайме.
По состоянию на 46 минуту "Злин" вел в счете 3:1. Однако в период с 49 по 60 минуту соперник забил четыре гола. Далее команды продолжили результативную перестрелку, завершившуюся со счетом 5:9.
Сразу 11 футболистов отметились хоть одним голом в этом матче. Также было зафиксировано три дубля – все в команде гостей (Маречек, Кушей и Яво).
Интересно, что "Злин" за этот поединок забил столько же, столько за восемь предыдущих матчей.
Благодаря этой победе "Млада Болеслав" поднялась на пятое место. "Злин" продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата Чехии.
Популярное сейчас
- Гарри Невилл: Мудрик шагнул в правильном направлении
- Трент Александер-Арнольд чуть не погиб на дороге из-за шторма
- Верес — Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.10.2023
- Азар о завершении карьеры: Мне больше не нравились тренировки, я не играл. Не хотел переходить куда-то ради денег
- Украинская волейболистка рассказала, как пряталась в бункере во время атаки ХАМАС на Израиль
- Красотка дня. Эффектная подруга лидера сборной Венесуэлы, который остановил Бразилию. ФОТО