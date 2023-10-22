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Веселая игра. Матч в высшем дивизионе Чехии завершился со счетом 5:9

Общие новости
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И пять голов забил аутсайдер чемпионата!

Веселая игра. Матч в высшем дивизионе Чехии завершился со счетом 5:9

Фото: ФК Злін

Новина українською

В рамках 12 тура чешского высшего дивизиона аутсайдер чемпионата "Злин" принимал на своем поле середняка "Младу Болеслав". Команды за этот поединок забили на двоих 14 голов, 11 из которых – во втором тайме.

По состоянию на 46 минуту "Злин" вел в счете 3:1. Однако в период с 49 по 60 минуту соперник забил четыре гола. Далее команды продолжили результативную перестрелку, завершившуюся со счетом 5:9.

Сразу 11 футболистов отметились хоть одним голом в этом матче. Также было зафиксировано три дубля – все в команде гостей (Маречек, Кушей и Яво).

Интересно, что "Злин" за этот поединок забил столько же, столько за восемь предыдущих матчей.

Благодаря этой победе "Млада Болеслав" поднялась на пятое место. "Злин" продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата Чехии.

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В статье: Млада-Болеслав Злин (Чехия)
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