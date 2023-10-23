Израильские футболисты бойкотировали матч из-за акции в поддержку Палестины
Происшествие произошло в матче чемпионата Турции
Getty Images
Израильские футболисты "Антальяспора" Сагив Эхезкель и Рамзи Сафури отказались выходить на матч 9-го тура турецкой Суперлиги с "Газиантепом" (0:1) из-за акции в поддержку Палестины.
"Тяжелые новости из нашей страны превратили то, что для нас является рутиной, - игру в футбол, - в почти невыполнимую задачу. Команда уважает нашу просьбу и оказывает полную поддержку, за это мы благодарим ее. Кроме того, до нашего сведения было доведено, что в завтрашней игре состоится церемония, целью которой является осуждение Израиля.
Как люди, которые гордятся своей ролью футболистов сборной, мы не намерены принимать в ней участие и даже находиться на стадионе. Мы ясно дали это понять руководителям клуба, они уважают решение", - приводит слова футболистов Sport5.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, атаковало Израиль.
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