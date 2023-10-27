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Бывший тренер ПСЖ Кристоф Гальтье: Роналду по-прежнему лучший игрок в мире

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Гальтье назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом мира

Бывший тренер ПСЖ Кристоф Гальтье: Роналду по-прежнему лучший игрок в мире

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: John Berry

UA-Футбол
Новина українською

"Аль-Наср" 24 октября обыграл "Аль-Духайль", который тренирует Гальтье, в азиатской Лиге чемпионов - 4:3. Роналду сделал дубль.

"Когда сталкиваешься с Роналду, мало что можно сделать. Он забил два прекрасных гола. У меня нет слов, чтобы описать его.

То, что он сделал, невероятно для 38-летнего человека. Он по-прежнему лучший игрок в мире", - сказал Гальтье.

Напомним, Гальтье ранее тренировал "ПСЖ", где выступал Лионель Месси. Читайте также Галтье возглавит катарский клуб, в котором играет Коутиньо

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В статье: Кристоф Галтье
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Источник:
goal.com

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