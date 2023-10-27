Бывший тренер ПСЖ Кристоф Гальтье: Роналду по-прежнему лучший игрок в мире

"Аль-Наср" 24 октября обыграл "Аль-Духайль", который тренирует Гальтье, в азиатской Лиге чемпионов - 4:3. Роналду сделал дубль.

"Когда сталкиваешься с Роналду, мало что можно сделать. Он забил два прекрасных гола. У меня нет слов, чтобы описать его.

То, что он сделал, невероятно для 38-летнего человека. Он по-прежнему лучший игрок в мире", - сказал Гальтье.