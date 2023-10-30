Азар рассказал о жизни после завершения карьеры: Я наслаждаюсь жизнью и не скучаю по футболу

Эден Азар приехал на церемонию вручения Золотого мяча и дал комментарий журналистам. Бельгиец рассказал о том, как живет после завершения карьеры.

"Я наслаждаюсь жизнью, семьей и детьми. Я могу делать то, что хочу. Это идеальная жизнь. На данный момент я не скучаю по игре в футбол. Посмотрим, что будет через несколько месяцев. Мои дети попросили меня прийти на церемонию Золотого мяча поэтому я сказал: "Хорошо, поедем и проведем ночь в Париже", – сказал Эден.

Напомним, что Эден не нашел новый клуб после ухода из "Реала" прошлым летом и объявил о завершении карьеры 10 октября.