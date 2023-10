Азар рассказал о жизни после завершения карьеры: Я наслаждаюсь жизнью и не скучаю по футболу

Эден Азар приехал на церемонию вручения Золотого мяча и дал комментарий журналистам. Бельгиец рассказал о том, как живет после завершения карьеры.

Напомним, что Эден не нашел новый клуб после ухода из "Реала" прошлым летом и объявил о завершении карьеры 10 октября.

????️ Eden Hazard on retirement. "I'm enjoying life, family & the kids. I can do what I want. It's a perfect life. At the moment I don't miss playing football. Let's see in a few months. My kids asked me to come to the #BallonDor so I said, 'Ok let's go & spend the night in Paris!" pic.twitter.com/dFm5TuwEdh