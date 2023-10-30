Азар рассказал о жизни после завершения карьеры: Я наслаждаюсь жизнью и не скучаю по футболу
Подробности жизни бывшей звезды на красной дорожке Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Isosport/MB Media
Эден Азар приехал на церемонию вручения Золотого мяча и дал комментарий журналистам. Бельгиец рассказал о том, как живет после завершения карьеры.
"Я наслаждаюсь жизнью, семьей и детьми. Я могу делать то, что хочу. Это идеальная жизнь. На данный момент я не скучаю по игре в футбол. Посмотрим, что будет через несколько месяцев. Мои дети попросили меня прийти на церемонию Золотого мяча поэтому я сказал: "Хорошо, поедем и проведем ночь в Париже", – сказал Эден.
Напомним, что Эден не нашел новый клуб после ухода из "Реала" прошлым летом и объявил о завершении карьеры 10 октября.
????️ Eden Hazard on retirement. "I'm enjoying life, family & the kids. I can do what I want. It's a perfect life. At the moment I don't miss playing football. Let's see in a few months. My kids asked me to come to the #BallonDor so I said, 'Ok let's go & spend the night in Paris!" pic.twitter.com/dFm5TuwEdh— Ben Jacobs (@JacobsBen) October 30, 2023
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