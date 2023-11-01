Селтик заблокировал абонементы болельщиков, поддержавших Палестину на матчах команды

"Селтик" остановил действие абонементов фан-группы, которые поддержали Палестину в войне с Израилем. 200 членов группировки Green Brigade не смогут как минимум посетить матч с "Сент-Миррен" 1 ноября.

Все фанаты получили уведомления, что их абонементы больше недействительны. Green Brigade вывешивали баннеры со слоганами поддержки, а также флаги Палестины на матче Лиги чемпионов с "Атлетико" (2:2).

Клуб оставляет возможность разблокировать абонементы фанатов, если переговоры с лидерами группы пройдут успешно. При этом в самом письме от клуба Палестина никак не упоминается. "Селтик" пишет о "неоднократными случаями неприемлемого поведения".