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Селтик заблокировал абонементы болельщиков, поддержавших Палестину на матчах команды

Общие новости
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Шотландский клуб радикально отреагировал на поддержку ХАМАС

Селтик заблокировал абонементы болельщиков, поддержавших Палестину на матчах команды

Фото: twitter.com/ultras_antifaa

Новина українською

"Селтик" остановил действие абонементов фан-группы, которые поддержали Палестину в войне с Израилем. 200 членов группировки Green Brigade не смогут как минимум посетить матч с "Сент-Миррен" 1 ноября.

Все фанаты получили уведомления, что их абонементы больше недействительны. Green Brigade вывешивали баннеры со слоганами поддержки, а также флаги Палестины на матче Лиги чемпионов с "Атлетико" (2:2).

Клуб оставляет возможность разблокировать абонементы фанатов, если переговоры с лидерами группы пройдут успешно. При этом в самом письме от клуба Палестина никак не упоминается. "Селтик" пишет о "неоднократными случаями неприемлемого поведения".

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В статье: Селтик (Глазго)
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Источник:
telegraph.co.uk

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