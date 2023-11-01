Салах, Мане, Марез, Осимхен, Хакими и другие претендуют на звание лучшего игрока Африки

Конфедерация футбола Африки опубликовала список претендентов на звание лучшего африканского футболиста. Среди 30 претендентов есть фамилии Салаха, Осимхена, Мане и Мареза.

Среди них Эдуар Менди ("Аль-Наср"), Яссин Бону ("Аль-Хиляль") и Андре Онана ("Манчестер Юнайтед") претендуют на звание лучшего вратаря. Яссин Бону и Эдуар Менди также попали в 30-ку претендентов на Золотой мяч.