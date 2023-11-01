Салах, Мане, Марез, Осимхен, Хакими и другие претендуют на звание лучшего игрока Африки
30 человек претендуют на главный индивидуальный приз африканского футбола
Фото: premierleague.com
Конфедерация футбола Африки опубликовала список претендентов на звание лучшего африканского футболиста. Среди 30 претендентов есть фамилии Салаха, Осимхена, Мане и Мареза.
Среди них Эдуар Менди ("Аль-Наср"), Яссин Бону ("Аль-Хиляль") и Андре Онана ("Манчестер Юнайтед") претендуют на звание лучшего вратаря. Яссин Бону и Эдуар Менди также попали в 30-ку претендентов на Золотой мяч.
- Рами Бенсебайни (сборная Алжира, "Боруссия" Дортмунд);
- Рияд Марез (Алжир, "Аль-Ахли");
- Эдмонд Тапсоба (Буркина-Фасо, "Байер");
- Андре-Франк Замбо-Ангисса (Камерун, "Наполи");
- Венсан Абубакар (Камерун и "Бешикташ");
- Ибраим Сангаре (Кот-д’Ивуар и "Ноттингем Форест");
- Секо Фофана (Кот-д’Ивуар и "Аль-Наср");
- Шансель Мбемба (ДР Конго и "Марсель");
- Фистон Майеле (ДР Конго и "Пирамидс");
- Кахраба, Мохамед Абдельмонем, Мохамед Эльшенави (Египет и "Аль-Ахли" Каир);
- Мохамед Салах (Египет и "Ливерпуль");
- Мохаммед Кудус (Гана и "Вест Хэм");
- Томас Парти (Гана и "Арсенал");
- Серу Гирасси (Гвинея и "Штутгарт");
- Ив Биссума (Мали и "Тоттенхэм");
- Ашраф Хакими (Марокко и "ПСЖ");
- Аззедин Унаи (Марокко, "Марсель");
- Хаким Зиеш (Марокко и "Галатасарай");
- Софьян Амрабат (Марокко и "Манчестер Юнайтед");
- Яхья Жабран (Марокко и "Видад");
- Ясин Буну (Марокко и "Аль-Хилаль");
- Юссеф Эн-Несири (Марокко и "Севилья");
- Питер Шалулиле (Намибия и "Мамелоди Сандаунз");
- Виктор Осимхен (Нигерия и "Наполи");
- Садьо Мане (Сенегал и "Аль-Наср");
- Пап Матар Сарр (Сенегал и "Тоттенхэм");
- Перси Тау (ЮАР и "Аль-Ахли" Каир);
- Мохамед Бен-Ромдан (Тунис и "Ференцварош").
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Источник:cafonline.com
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Romerik (YNWA)
01.11.2023 в 19:30
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