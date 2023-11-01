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Салах, Мане, Марез, Осимхен, Хакими и другие претендуют на звание лучшего игрока Африки

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(1 голосов)

30 человек претендуют на главный индивидуальный приз африканского футбола

Салах, Мане, Марез, Осимхен, Хакими и другие претендуют на звание лучшего игрока Африки

Фото: premierleague.com

Новина українською

Конфедерация футбола Африки опубликовала список претендентов на звание лучшего африканского футболиста. Среди 30 претендентов есть фамилии Салаха, Осимхена, Мане и Мареза.

Среди них Эдуар Менди ("Аль-Наср"), Яссин Бону ("Аль-Хиляль") и Андре Онана ("Манчестер Юнайтед") претендуют на звание лучшего вратаря. Яссин Бону и Эдуар Менди также попали в 30-ку претендентов на Золотой мяч.

  • Рами Бенсебайни (сборная Алжира, "Боруссия" Дортмунд);
  • Рияд Марез (Алжир, "Аль-Ахли");
  • Эдмонд Тапсоба (Буркина-Фасо, "Байер");
  • Андре-Франк Замбо-Ангисса (Камерун, "Наполи");
  • Венсан Абубакар (Камерун и "Бешикташ");
  • Ибраим Сангаре (Кот-д’Ивуар и "Ноттингем Форест");
  • Секо Фофана (Кот-д’Ивуар и "Аль-Наср");
  • Шансель Мбемба (ДР Конго и "Марсель");
  • Фистон Майеле (ДР Конго и "Пирамидс");
  • Кахраба, Мохамед Абдельмонем, Мохамед Эльшенави (Египет и "Аль-Ахли" Каир);
  • Мохамед Салах (Египет и "Ливерпуль");
  • Мохаммед Кудус (Гана и "Вест Хэм");
  • Томас Парти (Гана и "Арсенал");
  • Серу Гирасси (Гвинея и "Штутгарт");
  • Ив Биссума (Мали и "Тоттенхэм");
  • Ашраф Хакими (Марокко и "ПСЖ");
  • Аззедин Унаи (Марокко, "Марсель");
  • Хаким Зиеш (Марокко и "Галатасарай");
  • Софьян Амрабат (Марокко и "Манчестер Юнайтед");
  • Яхья Жабран (Марокко и "Видад");
  • Ясин Буну (Марокко и "Аль-Хилаль");
  • Юссеф Эн-Несири (Марокко и "Севилья");
  • Питер Шалулиле (Намибия и "Мамелоди Сандаунз");
  • Виктор Осимхен (Нигерия и "Наполи");
  • Садьо Мане (Сенегал и "Аль-Наср");
  • Пап Матар Сарр (Сенегал и "Тоттенхэм");
  • Перси Тау (ЮАР и "Аль-Ахли" Каир);
  • Мохамед Бен-Ромдан (Тунис и "Ференцварош").
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В статье: Мохамед Салах Садио Мане Рияд Марез Ашраф Хакими Виктор Осимхен
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Источник:
cafonline.com

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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
01.11.2023 в 19:30
Осімхен. Тут без шансів для інших
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