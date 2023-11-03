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УЕФА стал партнером Золотого мяча и будет участвовать в организации церемонии. Приз лучшему игроку года перестанут вручать

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УЕФА стал партнером Золотого мяча

УЕФА стал партнером Золотого мяча и будет участвовать в организации церемонии. Приз лучшему игроку года перестанут вручать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Новина українською

УЕФА и Groupe Amaury, владеющая журналами France Football и L'Équipe, объявили о партнерстве с целью совместной организации "Золотого мяча" с 2024 года. Отмечается, что УЕФА и Groupe Amaury намерены повысить статус и глобальный охват награды.

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В рамках соглашения Groupe Amaury останется владельцем бренда "Золотой мяч" и продолжит контролировать голосование, которое сохранит свою систему и независимость.

"УЕФА привнесет в проект свою футбольную экспертизу, а также будет продвигать глобальные коммерческие права и организовывать ежегодный гала-вечер с награждением.

Кроме этого, будут добавлены новые награды для лучших тренеров года в мужском и женском футболе, подчеркивающие их неоценимый вклад в успехи команд.

При этом сохранится список всех нынешних наград, в который входят мужской "Золотой мяч", женский "Золотой мяч", трофей Копа (лучший игрок в возрасте до 21 года), трофей Яшина (лучший вратарь), трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир предыдущего сезона), награда лучшему клубу сезона в мужском футболе, награда лучшему клубу сезона в женском футболе и награда имени Сократеса (за гуманитарную работу)", - сообщили в УЕФА.

Стоит также отметить, что УЕФА перестанет вручать приз лучшему футболисту года в Европе (награда вручалась с 2011 года).

Напомним, "Золотой мяч" ежегодно вручается France Football с 1956 года.

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Лионель Месси УЕФА Золотой мяч
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Источник:
uefa
Комментарии
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Баpceлиниуc
03.11.2023 в 13:06
То вручала ЗМ одна продажная организация, теперь их станет две.
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Комментарии 1
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Баpceлиниуc
03.11.2023 в 13:06
То вручала ЗМ одна продажная организация, теперь их станет две.
Ответить
0
0

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