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Бывший ведущий игрок МЮ Маруан Феллайни завершает карьеру

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Маруан Феллайни завершает карьеру

Бывший ведущий игрок МЮ Маруан Феллайни завершает карьеру

weltfussball

UA-Футбол
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Как сообщает китайский клуб "Шаньдун Тайшань", тридцатипятилетний бельгиец Маруан Феллайни завершит карьеру в конце этого сезона.

Главный тренер "Шаньдун Тайшань" на пресс-конференции прокомментировал завершение карьеры бельгийца:

"Я уважаю его решение уйти на пенсию. хоть мне грустно от этого. Маруан очень отличный игрок. Скорее он принял такое решение из-за возраста, его каждое восстановление после травмы было достаточно кропотливым".

Напомним, Феллайни провел последние пять сезонов за китайский "Шаньдуни", до этого он играл в "Манчестер Юнайтед". Всего за карьеру он забил около 85 голов.

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Маруан Феллайни
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Источник:
Daily mail
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