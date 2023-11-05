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Беседин и Макаренко получили Золотые мячи в Казахстане

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Игроки не имеют равных за границей

Беседин и Макаренко получили Золотые мячи в Казахстане

Фото - Ордабаси

UA-Футбол
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У Казахстані відбулося урочисте нагородження чемпіонів країни - "Ордабаси". Саме у цій команді виступають Артем Бєсєдін і Євген Макаренко.

Крім цього, українці отримали місцеві "Золоті м'ячі". Артем став найкращим нападником, а Євген - найкращим півзахисником.

Бєсєдін зіграв за "Ордабаси" 10 матчів, де забив 2 голи. Макаренко має теж 10 ігор, але 1 гол.

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Евгений Макаренко Ордабасы (Шымкент) Артем Беседин чемпионат Казахстана
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Источник:
Ордабаси
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