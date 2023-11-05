Беседин и Макаренко получили Золотые мячи в Казахстане
Игроки не имеют равных за границей
Фото - Ордабаси
У Казахстані відбулося урочисте нагородження чемпіонів країни - "Ордабаси". Саме у цій команді виступають Артем Бєсєдін і Євген Макаренко.
Крім цього, українці отримали місцеві "Золоті м'ячі". Артем став найкращим нападником, а Євген - найкращим півзахисником.
Бєсєдін зіграв за "Ордабаси" 10 матчів, де забив 2 голи. Макаренко має теж 10 ігор, але 1 гол.
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