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В Бразилии пытались похитить девушку и новорожденную дочь Неймара

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Одного из преступников задержали

В Бразилии пытались похитить девушку и новорожденную дочь Неймара

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В городе Котия в ночь на 7 ноября злоумышленники попытались похитить девушку и новорожденную дочь бразильского нападающего саудовского "Аль-Хиляля" Неймара. Об этом сообщает издание O Globo.

По информации источника, около трех ночи по местному времени грабители ворвались в дом матери девушки экс-форварда "ПСЖ" и "Барселоны". Злоумышленники похитили драгоценные вещи, дизайнерские сумки и часы на общую сумму около $120 тыс., а также спрашивали о местонахождении девушки Неймара Бруны Бьянкарди и их новорожденной дочери. Одного из преступников, 19-летнего местного жителя, позже задержали. Неймар и Бьянкарди в соцсетях сообщили, что с ними и их дочерью все в порядке.

31-летний Неймар перебрался в саудовский "Аль-Хиляль" прошлым летом. В матче за сборную Бразилии в октябре нападающий получил травму крестообразных связок колена. Ожидаемое время восстановления форварда "Аль-Хиляля" может составлять до 10 месяцев.

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Бразилия Неймар
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Источник:
oglobo
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