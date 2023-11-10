Зидан - Месси: Я замечал разные вещи на секунду быстрее других игроков, ты - на три секунды

Зинедин Зидан отметил творческие качества Лионеля Месси.

"Чтобы играть на позиции "десятки", нужно обладать магией, как в случае с тобой. Потому что "десятка" - это лидер команды, а лидер должен быть творцом. У него должно быть что-то, что отличает его от других, как у тебя.

Ты замечаешь разные вещи раньше всех. Номер 10 и должен это делать. Я на секунду опережал всех остальных, а ты - на три. Вот что, по-моему, отличает тебя от других.

Футболисты понимают, что нужно делать, но ты знаешь, что собираешься делать, еще до того, как мяч до тебя дойдет. Мало кто на такое способен", - заявил бывший полузащитник и тренер "Реала".