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Зидан - Месси: Я замечал разные вещи на секунду быстрее других игроков, ты - на три секунды

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Зидан отметил творческие качества Месси

Зидан - Месси: Я замечал разные вещи на секунду быстрее других игроков, ты - на три секунды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Зинедин Зидан отметил творческие качества Лионеля Месси.

"Чтобы играть на позиции "десятки", нужно обладать магией, как в случае с тобой. Потому что "десятка" - это лидер команды, а лидер должен быть творцом. У него должно быть что-то, что отличает его от других, как у тебя.

Ты замечаешь разные вещи раньше всех. Номер 10 и должен это делать. Я на секунду опережал всех остальных, а ты - на три. Вот что, по-моему, отличает тебя от других.

Футболисты понимают, что нужно делать, но ты знаешь, что собираешься делать, еще до того, как мяч до тебя дойдет. Мало кто на такое способен", - заявил бывший полузащитник и тренер "Реала".

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Лионель Месси Зинедин Зидан
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Источник:
WHEN ZINEDINE ZIDANE MET LIONEL MESSI
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