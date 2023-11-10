Паоло Мальдини может получить должность в Аль-Иттихаде
Пока специалист не спешит с решением
sempre
Паоло Мальдини - главный кандидат на должность директора Аль-Иттихада, пишет Фабрицио Романо.
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Бывший директор "Милана" рассматривает возможность перехода в "Аль-Иттихад".
Напомним, что сейчас клуб идет на пятой строчке в турнирной таблице в лиге Саудовской Аравии.
???? EXCL: Paolo Maldini, main candidate to become new Al Ittihad director with new chapter in Saudi Pro League. ????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 10, 2023
Former AC Milan director, set to decide his future soon with Al Ittihad serious possibility being considered.
Al Ittihad also recently fired Nuno Espirito Santo. pic.twitter.com/mNQRkEYypJ
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