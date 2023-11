Паоло Мальдини может получить должность в Аль-Иттихаде

Паоло Мальдини - главный кандидат на должность директора Аль-Иттихада, пишет Фабрицио Романо.

Бывший директор "Милана" рассматривает возможность перехода в "Аль-Иттихад".

Напомним, что сейчас клуб идет на пятой строчке в турнирной таблице в лиге Саудовской Аравии.

???? EXCL: Paolo Maldini, main candidate to become new Al Ittihad director with new chapter in Saudi Pro League. ????????



Former AC Milan director, set to decide his future soon with Al Ittihad serious possibility being considered.



Al Ittihad also recently fired Nuno Espirito Santo. pic.twitter.com/mNQRkEYypJ