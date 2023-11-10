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Паоло Мальдини может получить должность в Аль-Иттихаде

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Пока специалист не спешит с решением

Паоло Мальдини может получить должность в Аль-Иттихаде

sempre

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Паоло Мальдини - главный кандидат на должность директора Аль-Иттихада, пишет Фабрицио Романо.

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Бывший директор "Милана" рассматривает возможность перехода в "Аль-Иттихад".

Напомним, что сейчас клуб идет на пятой строчке в турнирной таблице в лиге Саудовской Аравии.

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Паоло Мальдини Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
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