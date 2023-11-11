Источник: Аль-Хиляль хочет снять Неймара из заявки на сезон

Саудовский "Аль-Хиляль" принял решения исключить из заявки на нынешний сезон Неймара.

Напомним, 31-летный бразилец получил травму и был прооперирован. Как сообщает Goal, на восстановления понадобиться около 10 месяцев. Через это "Аль-Хиляль" решил временно исключить бразильца из состава команды.

Неймар в текущем сезоне отыграл в пяти матчах за "Аль-Хиляль" забил один гол и отдал три результативных передачи.