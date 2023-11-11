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Артем Фаворов забил в чемпионате Венгрии

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Это уже не первый гол Артема в сезоне

Артем Фаворов забил в чемпионате Венгрии

Фото: PFLAhu

UA-Футбол
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Украинский нападающий венгерского клуба "Академия Пушкаша" отличился в воротах "Уйпешта" в 13-м туре чемпионата.

После первого тайма - ничья 1:1.

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В сезоне 2023/24 годов Артем Фаворов сыграл 9 матчей за венгерскую команду, забив 3 гола.

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