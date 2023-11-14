Рияд Марез: Саудовская Аравия может войти в пятерку лучших лиг мира
Уровень саудовской лиги становится все лучше и лучше - Марез
Фото: https://twitter.com/ManCity
Рияд Марез считает, что лига Саудовской Аравии может войти в пятерку лучших.
- Звезды перешли в Саудовскую Аравию. Каким вы видите дальнейшее развитие этой лиги? Чего не хватает, чтобы конкурировать с лучшими чемпионатами Европы?
- Уровень саудовской лиги неплохой, становится все лучше и лучше. Здесь вкладывают ресурсы в подписание лучших игроков. Думаю, это только начало.
Можно ли сравнивать саудовскую лигу с европейскими? Пока что я так не думаю. Но такими темпами она в ближайшем будущем может войти в пятерку, в 6-7 лучших чемпионатов мира, - сказал вингер "Аль-Ахли", ранее выступавший за "Манчестер Сити".
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