Рияд Марез: Саудовская Аравия может войти в пятерку лучших лиг мира

Рияд Марез считает, что лига Саудовской Аравии может войти в пятерку лучших.

- Звезды перешли в Саудовскую Аравию. Каким вы видите дальнейшее развитие этой лиги? Чего не хватает, чтобы конкурировать с лучшими чемпионатами Европы?

- Уровень саудовской лиги неплохой, становится все лучше и лучше. Здесь вкладывают ресурсы в подписание лучших игроков. Думаю, это только начало.

Можно ли сравнивать саудовскую лигу с европейскими? Пока что я так не думаю. Но такими темпами она в ближайшем будущем может войти в пятерку, в 6-7 лучших чемпионатов мира, - сказал вингер "Аль-Ахли", ранее выступавший за "Манчестер Сити".