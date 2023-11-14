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Рияд Марез: Саудовская Аравия может войти в пятерку лучших лиг мира

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Уровень саудовской лиги становится все лучше и лучше - Марез

Рияд Марез: Саудовская Аравия может войти в пятерку лучших лиг мира

Фото: https://twitter.com/ManCity

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Рияд Марез считает, что лига Саудовской Аравии может войти в пятерку лучших.

- Звезды перешли в Саудовскую Аравию. Каким вы видите дальнейшее развитие этой лиги? Чего не хватает, чтобы конкурировать с лучшими чемпионатами Европы?

- Уровень саудовской лиги неплохой, становится все лучше и лучше. Здесь вкладывают ресурсы в подписание лучших игроков. Думаю, это только начало.

Можно ли сравнивать саудовскую лигу с европейскими? Пока что я так не думаю. Но такими темпами она в ближайшем будущем может войти в пятерку, в 6-7 лучших чемпионатов мира, - сказал вингер "Аль-Ахли", ранее выступавший за "Манчестер Сити".

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Рияд Марез
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Источник:
lequipe
Комментарии
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trafalgar (Запорожье)
14.11.2023 в 16:56
куйнюн не неси
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Комментарии 1
trafalgar (Запорожье)
14.11.2023 в 16:56
куйнюн не неси
Ответить
0
0

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