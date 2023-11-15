Лопетеги отклонит предложение Аль-Иттихада
Тренер хотел бы продолжить карьеру в одном з клубов АПЛ
Фото: Wolves
Бывший тренер "Севильи" и мадридского "Реала" Хулен Лопетеги отклонил предложение саудовского клуба "Аль-Иттихад". Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.
По данным источника, испанский специалист по-прежнему хочет работать в английской Премьер-лиге и поэтому не планирует соглашаться на предложение "Аль-Иттихада".
Последним местом работы 57-летнего тренера был английский "Вулверхэмптон", который он покинул в августе текущего года.
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