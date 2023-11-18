Новый конкурент для Зинченко? Хавертц играет на позиции левого защитника в спарринге с Турцией. И уже забил гол
Заявление Нагельсманна
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Атакующий хавбек "Арсенала" и сборной Германии Кай Хавертц сейчас играет на позиции левого защитника в рамках товарищеского матча с Турцией. Вот что об этом говорит наставник Бундестим Юлиан Нагельсманн в комментарии для RTL.
Кай не всегда будет на этой позиции. У меня есть отличная идея, Кай будет давать дивиденды и оттуда, когда мы будем на мяче, он чрезвычайно хороший футболист. Это очень хороший вариант. Но повторюсь, он не всегда будет играть как классический левый защитник.
Уже на 5-й минуте Хавертц открыл счет в товарищеском матче с Турцией.
Отметим, что Хавертц может сыграть форварда, также Кай действует на разных позициях в полузащите - как бокс-ту-бокс или десятка. Интересно, что в "Арсенале" на позиции левого защитника играет украинец Александр Зинченко.
Популярное сейчас
- Отбор на ЧЕ-2024. Украина U19 – Косово U19 0:4. Слов нет
- Вернулся в Украину. Минай объявил имя нового тренера
- “Мы уже почти на Евро”. Заголовки итальянских газет после матча с Северной Македонией
- Важная игра для Украины. Черногория – Литва. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024 на 16.11.2023
- Красотка дня. Дочь легенды Челси взрывает соцсети откровенными кадрами. ФОТО
- Дарья Билодид показала новый вечерний наряд. Фото