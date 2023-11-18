Новый конкурент для Зинченко? Хавертц играет на позиции левого защитника в спарринге с Турцией. И уже забил гол

Атакующий хавбек "Арсенала" и сборной Германии Кай Хавертц сейчас играет на позиции левого защитника в рамках товарищеского матча с Турцией. Вот что об этом говорит наставник Бундестим Юлиан Нагельсманн в комментарии для RTL.

Кай не всегда будет на этой позиции. У меня есть отличная идея, Кай будет давать дивиденды и оттуда, когда мы будем на мяче, он чрезвычайно хороший футболист. Это очень хороший вариант. Но повторюсь, он не всегда будет играть как классический левый защитник.

Уже на 5-й минуте Хавертц открыл счет в товарищеском матче с Турцией.

Отметим, что Хавертц может сыграть форварда, также Кай действует на разных позициях в полузащите - как бокс-ту-бокс или десятка. Интересно, что в "Арсенале" на позиции левого защитника играет украинец Александр Зинченко.