Перестрелка в контрольной игре. Германия - Турция 2:3
Много голов - радость для болельщиков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Турции сыграла контрольный матч с Германией во время своего "окна" между матчами Квалификации к Евро-2024. Свою последнюю игру они проведут 21 ноября с Уэльсом. Турки уже обеспечили себе место на Чемпионате Европы, поэтому были не против провести товарищескую игру с сильным оппонентом. Германия, напомним, на правах хозяйки Евро-2024 автоматически вышла на чемпионат.
Итоговый счет в Берлине - в пользу Турции. Интересно, что уже на 5-й минуте счет открыл Кай Хаверц, который играл на позиции левого защитника. Впоследствии зрители увидели еще 4 гола, которые зафиксировали победу команды Монтеллы.
Германия - Турция. 2:3
Голы: Хаверц 5, Фуллькруг 49 - Кадиоглу 38, Йылдиз 45+2, Сари 71
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