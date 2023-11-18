Перестрелка в контрольной игре. Германия - Турция 2:3

Сборная Турции сыграла контрольный матч с Германией во время своего "окна" между матчами Квалификации к Евро-2024. Свою последнюю игру они проведут 21 ноября с Уэльсом. Турки уже обеспечили себе место на Чемпионате Европы, поэтому были не против провести товарищескую игру с сильным оппонентом. Германия, напомним, на правах хозяйки Евро-2024 автоматически вышла на чемпионат.

Итоговый счет в Берлине - в пользу Турции. Интересно, что уже на 5-й минуте счет открыл Кай Хаверц, который играл на позиции левого защитника. Впоследствии зрители увидели еще 4 гола, которые зафиксировали победу команды Монтеллы.

Германия - Турция. 2:3

Голы: Хаверц 5, Фуллькруг 49 - Кадиоглу 38, Йылдиз 45+2, Сари 71