Тер Штеген получил травму и покинул расположение сборной Германии

Голкипер сборной Германии и "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген пропустит ноябрьские матчи национальной команды из-за полученной травмы.

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"Тер Штеген не сыграет в обеих встречах из-за острой боли в спине. Ожидается, что завтра он вылетит в Барселону. Марк-Андре не сможет ни играть, ни тренироваться", — рассказал наставник хозяев предстоящего чемпионата Европы Юлиан Нагельсманн.

В рамках ноябрьского сбора немецкая сборная сыграет против Турции и Австрии. С 2012 года Марк-Андре тер Штеген провёл 34 матча в воротах национальной команды.