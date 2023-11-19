Зрелищная игра. Германия - Турция 2:3. Обзор матча и видео голов
Германия - Турция 2:3. Обзор матча и видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера состоялся товарищеский матч между Германией и Турцией 2:3.
В самом начале встречи немцы сумели забить гол, сравнять счет Турции удалось, лишь в конце первого тайма, а на 45+2-й минуте Турция и вовсе вышла вперед. В начале второго тайма Германии удалось сравнять, гол забил Фюллькруг. На 70-й минуте в ворота немцев был назначен пенальти, Юсуф Сары реализовал его и при счете 2:3 матч завершился.
Товарищеский матч
Германия - Турция 2:3
Голы: Хаверц 5, Фюллькруг 48, — Кадиоглу 38, Илдиз 45+2, Сары 70 (пен)
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