Зрелищная игра. Германия - Турция 2:3. Обзор матча и видео голов

Вчера состоялся товарищеский матч между Германией и Турцией 2:3.

В самом начале встречи немцы сумели забить гол, сравнять счет Турции удалось, лишь в конце первого тайма, а на 45+2-й минуте Турция и вовсе вышла вперед. В начале второго тайма Германии удалось сравнять, гол забил Фюллькруг. На 70-й минуте в ворота немцев был назначен пенальти, Юсуф Сары реализовал его и при счете 2:3 матч завершился.

Товарищеский матч

Германия - Турция 2:3

Голы: Хаверц 5, Фюллькруг 48, — Кадиоглу 38, Илдиз 45+2, Сары 70 (пен)