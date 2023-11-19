  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Кипр одержал первую победу в 2023 году, обыграв Литву в контрольном матче. Видеообзор матча

Общие новости
Обновлено

Встречались неудачники Квалификации

Кипр одержал первую победу в 2023 году, обыграв Литву в контрольном матче. Видеообзор матча

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Кипр и Литва уже отыграли все свои матчи Квалификации к Евро-2024, поэтому решили провести между собой очный товарищеский поединок.

Победу одержала команда из Кипра - 1:0. Эта победа стала первой для них в 2023 году. До этого были 8 поражений в группе отбора к Евро и ничья с Арменией в контрольной игре.

Кипр занял последнее место в группе А, не набрав ни одного очка. Литва тоже не смогла многого продемонстрировать в группе G - предпоследнее место и 6 очков.

Товарищеский матч.
Кипр - Литва 1:0
Гол: Питтас 22

По теме
yellow-arrow
Холанд: Помню как учился у Роналду через YouTube
yellow-arrow
Женское Эль-Классико. Барселона побеждает Реал во всех матчах
yellow-arrow
Арсен Венгер предложил внести изменения в правила офсайда
Кипр товарищеские матчи Национальная сборная Литвы Евро 2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости