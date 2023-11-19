Кипр одержал первую победу в 2023 году, обыграв Литву в контрольном матче. Видеообзор матча
Встречались неудачники Квалификации
Кипр и Литва уже отыграли все свои матчи Квалификации к Евро-2024, поэтому решили провести между собой очный товарищеский поединок.
Победу одержала команда из Кипра - 1:0. Эта победа стала первой для них в 2023 году. До этого были 8 поражений в группе отбора к Евро и ничья с Арменией в контрольной игре.
Кипр занял последнее место в группе А, не набрав ни одного очка. Литва тоже не смогла многого продемонстрировать в группе G - предпоследнее место и 6 очков.
Товарищеский матч.
Кипр - Литва 1:0
Гол: Питтас 22
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