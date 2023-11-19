На Салаха напали во время матча Египта
Все обошлось
Sky Sports
Во время игры Квалификации к Чемпионату мира (Африка) Сьерра-Леоне - Египет на поле выбежали болельщики. Это произошло на 89-й минуте матча при счете 0:2 в пользу Египта. Похоже, что главной мишенью был звездный футболист Мохамед Салах.
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Работники стадиона задержали всех нарушителей.
Этот матч так и завершился со счетом 0:2. Дубль оформил Трезеге. Египет сейчас на первом месте в группе с 6-а очками после двух игр.
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