На Салаха напали во время матча Египта

Во время игры Квалификации к Чемпионату мира (Африка) Сьерра-Леоне - Египет на поле выбежали болельщики. Это произошло на 89-й минуте матча при счете 0:2 в пользу Египта. Похоже, что главной мишенью был звездный футболист Мохамед Салах.

Работники стадиона задержали всех нарушителей.

Этот матч так и завершился со счетом 0:2. Дубль оформил Трезеге. Египет сейчас на первом месте в группе с 6-а очками после двух игр.