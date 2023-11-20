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Отец Фирмино умер от инфаркта во время семейного отдыха в Дубае

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62-летний бразилец внезапно скончался

Отец Фирмино умер от инфаркта во время семейного отдыха в Дубае

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Отец экс-форварда "Ливерпуля" Роберто Фирмино умер от инфаркта во время семейного отдыха в Дубае.

62-летний бразилец внезапно скончался от инфаркта в субботу.

Незадолго до смерти отца нападающего, выступающего ныне за саудовский "Аль-Ахли", жена Фирмино опубликовала совместную фотографию семьи, сделанную в парке развлечений.

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Источник:
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