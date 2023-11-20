Отец Фирмино умер от инфаркта во время семейного отдыха в Дубае
62-летний бразилец внезапно скончался
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Отец экс-форварда "Ливерпуля" Роберто Фирмино умер от инфаркта во время семейного отдыха в Дубае.
62-летний бразилец внезапно скончался от инфаркта в субботу.
Незадолго до смерти отца нападающего, выступающего ныне за саудовский "Аль-Ахли", жена Фирмино опубликовала совместную фотографию семьи, сделанную в парке развлечений.
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