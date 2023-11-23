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Младший сын Ибрагимовича впервые вызван в юношескую сборную Швеции

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Винсент играет в системе Милана

Младший сын Ибрагимовича впервые вызван в юношескую сборную Швеции

aftonbladet

UA-Футбол
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Младший сын Златана Ибрагимовича приглашен в юношескую сборную Швеции.

15-летний Винсент Ибрагимович, который играет в системе "Милана", вызван в команду, составленную из футболистов не старше 2008 года рождения.

Младший сын Златана впервые получил вызов в сборную Швеции U15.

"Он хорош в игре в пас, хорошо располагается и ориентируется на поле, хорошо завершает атаки", - сказал тренер команды Аксель Чьелль.

У Ибрагимовича и Хелены Сегер также есть сын Максимилиан, который родился в 2006 году.

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Златан Ибрагимович
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Источник:
aftonbladet
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