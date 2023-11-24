  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Бекхэм рассказал, каким видит будущее Месси в Интер Майами

Общие новости

Дэвид поделился мнением о будущем аргентинского нападающего

Бекхэм рассказал, каким видит будущее Месси в Интер Майами

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм поделился мнением о будущем аргентинского нападающего Лионеля Месси в американском клубе.

"Я хочу, чтобы он остался с нами, его фигура привлекает игроков, повышает привлекательность и престиж клуба. Я хочу, чтобы он помогал развивать футбол в США. Думаю, ему самому будет интересен такой вызов", - приводит слова Бекхэма ITASportPress.

Напомним, футболист перешел в "Интер Майами" летом 2023 года на правах свободного агента. Контракт Месси с "Интер Майами" рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне аргентинец провел за американский клуб 14 матчей, в которых записал в свой актив 11 голов и 5 результативных передач. В составе "Интер Майами" футболист выиграл Кубок лиг.

Читайте также Бекхэм - о подписании Месси: это наш подарок Америке и МЛС. Такие игроки вдохновляют
По теме
yellow-arrow
Новак Джокович 12 лет подряд не проигрывает в матчах Кубка Дэвиса
yellow-arrow
Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли попал в ДТП
yellow-arrow
Словенский судья матчей АТР дисквалифицирован на 10 лет за ставки
Лионель Месси Дэвид Бекхэм Интер Майами
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
itasportpress
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости