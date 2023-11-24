Бекхэм рассказал, каким видит будущее Месси в Интер Майами
Дэвид поделился мнением о будущем аргентинского нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine
Совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм поделился мнением о будущем аргентинского нападающего Лионеля Месси в американском клубе.
"Я хочу, чтобы он остался с нами, его фигура привлекает игроков, повышает привлекательность и престиж клуба. Я хочу, чтобы он помогал развивать футбол в США. Думаю, ему самому будет интересен такой вызов", - приводит слова Бекхэма ITASportPress.
Напомним, футболист перешел в "Интер Майами" летом 2023 года на правах свободного агента. Контракт Месси с "Интер Майами" рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне аргентинец провел за американский клуб 14 матчей, в которых записал в свой актив 11 голов и 5 результативных передач. В составе "Интер Майами" футболист выиграл Кубок лиг.
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