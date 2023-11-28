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Майк Тайсон назвал секрет своего успеха в боксе

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Рост майка не доходил и до 180 см

Майк Тайсон назвал секрет своего успеха в боксе

фото - talksport.com

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Легендарный американский боксёр, абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории (до 91 кг) Майк Тайсон поделился со своими фанатами причинами доминирования в дивизионе тяжеловесов несмотря на его рост (178 сантиметров).

"Скорость, взрывная мощь и выносливость. Помню, что я был тяжеловесом, который двигался как боксёр, который гораздо меньше. Кроме того, отмечу работу ног. Работа ног — ключ к тому, чтобы стать великим бойцом", — заявил Тайсон в своём Snapchat.

Напомним, что с 1989 по 1990 год Тайсон являлся лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.

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