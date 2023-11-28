Майк Тайсон назвал секрет своего успеха в боксе
Рост майка не доходил и до 180 см
фото - talksport.com
Легендарный американский боксёр, абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории (до 91 кг) Майк Тайсон поделился со своими фанатами причинами доминирования в дивизионе тяжеловесов несмотря на его рост (178 сантиметров).
"Скорость, взрывная мощь и выносливость. Помню, что я был тяжеловесом, который двигался как боксёр, который гораздо меньше. Кроме того, отмечу работу ног. Работа ног — ключ к тому, чтобы стать великим бойцом", — заявил Тайсон в своём Snapchat.
Напомним, что с 1989 по 1990 год Тайсон являлся лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Секретарь СНБО Данилов анонсировал изменение подхода к мобилизации
- Успешные не думают о неудаче. К годовщине единственного вратарского хет-трика в истории
- Кудровка назвала имя нового главного тренера
- Ничья Шахтера и Полесья, камбэк Герреро, списанный Михайличенко. Главные новости за 24 ноября
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн